مدحت عبد الهادي.. الأسد الذي اختاره ميدو لسد ' دفاع الزمالك '

من أكبر مشاكل الزمالك في الموسم الجاري، الأخطاء الدفاعية.. وقبل انطلاق المربع الذهبي تعاقد النادي مع مدرب لمساعدة المدير الفني أحمد حسام "ميدو".. هو مدحت عبد الهادي.

مدافع سابق، بل وأحد أفضل مدافعي القلعة البيضاء.. جاء ليضع بصمته في موسم الزمالك، وحتى يسد الثغرات في الخط الخلفي للفريق.

الزمالك سكنت شباكه 21 هدفا في 20 مباراة خاضها بمرحلة المجموعات في الدوري الممتاز، ما يعكس مشكلة الفريق الأبيض التي يجب أن يتم حلها قبل انطلاق الدورة الرباعية.

مدحت عبد الهادي يتحدث لـFilGoal.com، قائلا: "لا تنتقدوا دفاع الزمالك، عدد العناصر في الفريق قليل، لكن هناك مزيج بين الشباب والخبرة يتيح لنا العمل بشكل جيد".

ميدو متحمس

وأوضح عبد الهادي كيف انضم لجهاز الزمالك، مفصحا "اتصل بي ميدو (المدير الفني للفريق)، في الحقيقة المفاجأة باغتتني، لكني سعيد للغاية".

ويصرح ميدو عن المدرب المساعد الذي احتل مقعد طارق السيد "عبد الهادي لديه عدة مميزات، أولا هو قلب الأسد".

16 لقبا حملهم عبد الهادي مع الزمالك، في مشواره الذي امتد من سنة 1994 وحتى 2000 قبل الاحتراف في تركيا.

ثم عاد عبد الهادي للقلعة البيضاء عام 2001، واستمر حتى 2006.. وعمل الرجل الملقب بـ"قلب الأسد" مدربا في قطاع الناشئين بالزمالك لخمس سنوات.

وتابع ميدو "هذا الرجل سيساعدنا على اللعب بروح مرتفعة دوما".

ثم أتم "كذلك مدحت عبد الهادي مدافع مرموق، من أفضل من لعب في هذا المركز مع الزمالك، لهذا سيفيد اللاعبين كثيرا وسيحسن حال خطنا الخلفي بلا شك".