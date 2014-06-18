قراءة قانونية في عودة مصر لمنظمة الاتحاد الافريقي || بقلم د.أيمن سلامة

أثار قرار منظمة الأتحاد الافريقي في 5 يوليو 2013م تعليق عضوية مصر في منظمة الأتحاد الافريقي ارتباكا كبيرا بين العديد من المراقبين ، و حاول الكثيرون في مصر التقليل من أهمية هذا القرار الخطير ، و زعموا أن القرار لا يعدو الا أن يكون فقط حرمان مصر من الأشتراك في أنشطة المنظمة الدولية الأقليمية ، فضلا عن حرمان مصر بالطبع من التصويت علي القرارات التي يتخذها الاتحاد و هيئاته و لجانه المختلفة .

واقع الأمر ، أن المسألة ليست كذلك ، فتعليق أو وقف العضوية يعني حرمان الدولة المتخذ حيالها مثل هذه القرار من سائر حقوق و مزايا العضوية و المقررة في الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية سواء كانت منظمة الأمم المتحدة ، أو الاتحاد الافريقي ، أو غيرها من المنظمات الدولية الأخري .

> أن الاتحاد الإفريقي يمكنه تعليق عضوية بلد عضو ولكنه يستمر في التواصل معها لضمان عودة الإطار الشرعي للبلاد، و هذا ما حدث تحديدا مع مصر ، حيث توالت الزيارات المختلفة من العديد من هيئات و أجهزة منظمة الأتحاد الفريقي ، و التي توجت بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور الدورة 23 لمؤتمر قمة الاتحاد الافريقي خلال الفترة من 20 الي 27 يونيو 2014 في بوركينا فاسو .

ويعد التعليق حرمانا مؤقتا من عضوية المنظمة الدولية ، و هذا يفضي الي حرمان الدولة المتخذ حيالها مثل هذا الجزاء من ممارسة حقوق العضوية ومميزاتها كما تنص المادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة؛ لكن على النقيض نجد أنه من غير المقبول واقعا استثناء إحدى الدول بشكل دائم من نسيج هيئات المجتمع الدولي كما يدعو الميثاق، فالحرمان الدائم لإحدى الدول التي تود المشاركة في عمل هيئات المجتمع الدولي لا يتوافق مع تعايش المجتمع الدولي ككل تحت مظلة واحدة، ومما يؤيد هذه النظرة أنه لا يوجد دولة واحدة في تاريخ الأمم المتحدة تم طردها من هيئة الأمم المتحدة.

إذا كان فصل الدولة من عضوية المنظمة الدولية يؤدي إلي تحلل وتحرير الدولة من الالتزامات القانونية المقيدة لها بموجب الميثاق المؤسس للمنظمة، فعلي النقيض من ذلك نجد التعليق كجزاء لا يحل الدولة من هذه الالتزامات ولكن يترتب علي التعليق فقط وقف حقوق وامتيازات العضوية في المنظمة.

وتجدر الإشارة إلي الاختلاف في أمد العقوبة بين المنظمتين الدوليتين: الأمم المتحدة من جانب، ومنظمة الاتحاد الإفريقي من جانب أخر، ففي المعتاد تستمر عقوبات مجلس الأمن لسنوات طوال، في حين لا تستمر العقوبات التي يفرضها الاتحاد الإفريقي طويلا. و ختاما ، يعد قرار مجلس السلم و الأمن الأفريقي في 17 يونيو بعودة جمهورية مصر العربية للمارسة عضويتها ، و ما يستتبعه ذلك من اثار قانونية ، اقرارا من المنظمة الأفريقية بالنهج الديمقراطي الذي تسير عليه السلطات المصرية بعد ثورة 30 يونيو 2013 .