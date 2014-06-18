ضحايا في انفجار بنيجيريا أثناء مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك

انفجرت قنبلة في مركز لمشاهدة كرة القدم بمدينة “داماتورو” بولاية “يوبي” شمال شرق نيجيريا، اثناء مشاهدة مبارة البرازيل والمكسيك في المونديال مساء اليوم الثلاثاء.

ورغم ان السلطات لم تصدر الي الآن بيانات رسمية حول الإنفجار فإن شهود عيان اكدوا سقوط ضحايا في الأنفجار الذي يعتقد ان جماعة بوكو حرام المتشددة هي التي نفذته.

يشار الي أن عدد كبير من عشاق كرة القدم بنيجيريا استجابوا لنصيحة الجهات الأمنية بالبقاء في بيوتهم اثناء مشاهدة مباريات مونديال البرازيل لتجنب هجمات ارهابية محتملة من قبل جماعة بوكو حرام علي تجمعاتهم في المقاهي او مراكز مشاهدة المباريات.

وقال بعض عشاق الكرة – في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط بأبوجا اليوم – ان الهجمات التي وقعت علي بعض المقاهي ومراكز مشاهدة المباريات خلال الأسابيع الماضية جعلتهم يفضلون البقاء في المنازل لمشاهدة المباريات مع أسرهم وليس مع أصدقائهم في المقاهي التي كانت في الماضي تعج بالمشاهدين.

وأصدرت الحكومة النيجيرية عدة تحذيرات خلال الأيام الماضية لعشاق كرة القدم من احتمال شن هجمات ارهابية علي تجمعاتهم خلال مشاهدة مباريات كأس العالم.

وطالب مايك اوميري مدير هيئة التوجيه الوطني ، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر لتجنب هجمات تشبة التي حدثت منذ أيام علي مركز لمشاهدة مباريات كرة القدم اثناء المبارة النهائية لدوري ابطال اوروبا بين “أتليتيكو مدريد” و “ريال مدريد” بمدينة موبي بولاية “اداماوا” وهجمات مماثلة بمدينة “جوس” بولاية “بلاتو” والتي قتل وأصيب فيها العشرات.

وجاء التحذير بعد يوم من قرار حكومة ولاية “اداماوا” اغلاق مراكز مشاهدة مباريات كرة القدم خلال كأس العالم، حيث ذكر بيان اصدره مدير العلاقات العامة لحكومة الولاية أحمد ساجو ان حظر المراكز جاء بناء علي نصيحة من الجيش، معربا عن أسفه للقرار الذي سيمنع عشاق الكرة من التجمع سويا لمشاهدة المونديال الذي تشارك فيه نيجيريا.