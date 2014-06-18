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بالصور.. عبدالله الشامي خارج أسوار السجن بعد 10 شهور

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أفرج قسم شرطة مدينة نصر، عن عبدالله الشامي، مراسل قناة الجزيرة بعد 10 شهور سجن، بعد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين، بإخلاء سبيله لظروفه الصحية.

وأنهى «الشامي» إجراءات قرار إخلاء سبيله من سجن طرة وبعدها تم نقله إلى قسم شرطة مدينة نصر تمهيدا لخروجه، حسبما قال شعبان سعيد، محامي مراسل الجزيرة.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد وافق على إخلاء سبيل 13 متهما من المحبوسين احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض اعتصام رابعة العدوية»، بينهم الصحفي عبدالله الشامي، مراسل قناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك لظروفهم الصحية.

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