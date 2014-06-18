«الصحة» تحذر من منتج لبناء الأجسام يسبب العقم

حذرت وزارة الصحة من استخدام منتج ماس دستراكشن (Mass Destruction) الذي يتم تسويقه في مراكز اللياقة البدنية وعلى شبكة الإنترنت ومراكز الأعشاب على أنه مكمل غذائي لنمو العضلات، يحتوي على منشطات وهرمونات مثل السترويد التي تسبب على المدى الطويل آثارا سلبية على مستويات الدهون في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وانكماش الخصيتين والعقم وقصر القامة لدى الذكور والأطفال وتكبير الثدي وارتفاع هرمونات الذكورة لدى السيدات.

وقالت نشرة معلومات السموم والعقاقير التي تصدرها هيئة الصحة في أبوظبي إن تحذير وزارة الصحة من استعمال هذا المنتج جاء بناء على توصية من هيئة الغذاء والدواء الأميركية بعد أن تابعت حالة لشاب استخدم هذا المنتج وأصيب بالفشل الكلوي الحاد.