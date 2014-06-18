ضاحي خلفان يفتتح عيادة ميدكير لطب الأطفال

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، صباح أمس، عيادة «ميدكير» التخصصية لطب الأطفال المركز الطبي الخمسين والمنتشرة في منطقة الخليج والهند والتابعة لآستر دكتور موبن للرعاية الصحية.

وعقب قص الشريط التقليدي تجول معالي الفريق ضاحي خلفان في أقسام العيادة بمنطقة جميرا في دبي يرافقه الدكتور آزاد موبن الرئيس والعضو المنتدب للمجموعة التي تمتلك عددا من المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات في الدولة ودول المنطقة.

وشرح علاء عطاري نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمستشفيات ميدكير إمكانات العيادة الجديدة التي تعد المركز المتطور الأول من نوعه المخصص لطب الطفولة بشتى تخصصاته الأساسية والفرعية.

وأوضح علاء عطاري خلال الشرح الذي قدمه أمام الحضور أن العيادة الجديدة تضم أقساماً للطب العام والمسالك البولية وأمراض الجهاز الهضمي والقلب وحديثي الولادة والجراحة العامة وغيرها، مضيفاً أن ستة أطباء عامين يعملون في العيادة واختصاصيين في المجالات الطبية المتوفرة في العيادة إلى جانب زيارات للاستشاريين وفريق دعم طبي كامل.

الفريق ضاحي خلفان تميم هنأ القائمين على العيادة والمجموعة عموماً، مشيداً بالمستوى المتقدم لعيادات وأقسام مجموعة آستر دكتور موبن خاصة مستشفياتها وعياداتها التخصصية .