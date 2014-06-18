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6 أشخاص يروجون 6 آلاف حبة تراما دول في عجمان

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6 أشخاص يروجون 6 آلاف حبة تراما دول في عجمان 6 أشخاص يروجون 6 آلاف حبة تراما دول في عجمان

أعلن العقيد سعيد حميد جاسم الحوسني مدير إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان، القبض على 6 أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات وترويج المؤثرات العقلية، وقد ضبط بحوزتهم على 6 آلاف و286 حبة تراما دول، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحبوب والمؤثرات العقلية.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات: إن العصابة تتكون من 5 أشخاص يحملون الجنسية الخليجية، بالإضافة إلى أخر من الجنسية العربية، وبعد أخذ الإجراءات القانونية تم القبض عليهم بعد الحصول على معلومات دقيقة حول نشاطهم الإجرامي، وبتفتيش المتهمين ومقر سكنهم والسيارة التي يستخدمونها في تنقلاتهم ضبطت كمية المخدرات التي وصفت سابقاً.

وقال تم إحالة المتهمين الـ 6 إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، لنيل جزائهم العادل على إجرامهم في حق أنفسهم وحقوق مجتمعهم بعد إسناد تهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وترويجها وتعاطيها.

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية، بمكافحة المخدرات وتوجيهاته المستمرة بخصوص التصدي لكل من تسول له نفسه تعاطي وتجارة المواد المخدرة، وضرورة العمل على ترسيخ وتوسيع الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات.

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