وزير الإسكان الليبى يطير إلى بنغازى

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم "الجمعة" وزير الإسكان الليبى على حسين الشريف، والوفد المرافق له، متجهين إلى ليبيا، على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى بنغازى، بعد الزيارة التى قاموا بها إلى مصر لمناقشة التعاون المشترك.

وكان الشريف قد أعلن خلال اجتماعه بنظيره المصرى طارق وفيق عن أن وزارة الإسكان الليبية وافقت على حل مشكلات المصريين العاملين فى مجالات التشييد والبناء بليبيا، فضلا عن سرعة إصدار التأشيرات للمصريين الراغبين فى العمل هناك، من خلال التعاون مع وزارة العمل الليبية.