الأهلي يعد جماهيره ب4 صفقات

لم يفقد النادي الأهلي الأمل في إبرام صفقات جديدة، رغم خسارته جولة مفاوضاته مع ثلاثي اتحاد الشرطة الذي انتقل إلى نادي الزمالك.

وقال علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالأهلي إن ناديه بصدد إنهاء الاتفاق على ضم أربعة لاعبين مميزين في الفترة القادمة.

ولم تنجح الإدارة الحمراء في ضم سوى لاعبين فقط، هما إسلام رشدي صانع ألعاب المنيا، والإثيوبي صلاح الدين سعيد مهاجم وادي دجلة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "لا داعي للقلق الذي تعيشه جماهير الأهلي، لأن الفريق سيستعيد كامل قوته بعودة المصابين".

وتضم قائمة المصابين بالأهلي، عماد متعب، شريف عبد الفضيل، وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد ناجي جدو، الذين ابتعدوا عن الملاعب لأشهر.

وتابع المشرف العام على الكرة بالأهلي "الأهلي يضم أيضًا مجموعة من اللاعبين الصاعدين المبشرين، سيكونوا الركيزة الأساسية لمنتخب مصر بعد 10 سنوات".

ودفع الأهلي في مباراته الأخيرة بالدوري أمام المقاصة بمجموعة كبيرة من الشباب، مثل السيد الشبراوي، محمد حسن، عمرو أشرف، عمرو وردة، كريم بامبو، رمضان صبحي.