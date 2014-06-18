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ضبط 6 كيلو بانجو و1000 قرص مخدر و200 جرام حشيش مع عامل بأسوان‎

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ضبط 6 كيلو بانجو و1000 قرص مخدر و200 جرام حشيش مع عامل بأسوان‎ ضبط 6 كيلو بانجو و1000 قرص مخدر و200 جرام حشيش مع عامل بأسوان‎

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم ثان أسوان، من ضبط عامل وبحوزته حشيش و بانجو و أقراص مخدرة وسلاح أبيض .

وردت معلومات إلى الرائد محمود حامد رئيس مباحث قسم ثان أسوان تفيد بترويج عامل المواد المخدرة فى دائرة القسم ،وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبط رشاد. ك. ر 21 سنة عامل ومقيم السيل الريفى وبحوزته 2 لفافة ورقية كبيرة بداخلها بانجو وزنت حوالى 6 كيلو و طربة حشيش وزنت حوالى 200 جرام ،و1000 قرص مخدر”تامول” ،و سلاح أبيض عبارة عن” مطواه” ،و مبلغ مالى .

وبمواجهته أقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ،والمبلغ المالى من حصيلة البيع ،والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس ،وتحرر محضر 2497 جنايات قسم ثان أسوان،وجارى العرض على النيابة

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