رئيس جنوب إفريقيا يتعهد بإنعاش الاقتصاد

تعهد رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، الثلاثاء، بـ«تدخل بعيد المدي» لتحفيز الاقتصاد في ظل المخاوف من احتمالات دخول البلاد دائرة الركود.

وأضاف «زوما» في خطاب «حالة الأمة» إن التغيير لن يتم دون «تدخل بعيد المدي» .

واعترف «زوما» بأن النمو جاء أقل كثيرا من المستهدف وأن الكثير من مواطني جنوب إفريقيا يواجهون صعوبات اقتصادية.

كما أعلن أن الحكومة تدرس وضع حد أدنى للأجور بهدف الحد من التفاوت الاقتصادي القائم منذ إنهاء نظام الفصل العنصري قبل 20 عاما.

يأتي ذلك فيما وافق حزب «المؤتمر الوطني» الذي يقوده «زوما» على منحه فترة رئاسة ثانية، وكان الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا قد فاز بأكثر من 60% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي أجريت، 7 مايو الماضي.

في الوقت نفسه، فإن إضراب عمال قطاع البلاتين في جنوب إفريقيا المستمر منذ 5 أشهر قد ساهم في انكماش الاقتصاد بنحو 6 .0% خلال الربع الأول من 204، وخفضت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني مؤخرا تصنيف اقتصاد جنوب إفريقيا من مستقر إلى سلبي.