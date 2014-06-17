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«الخارجية»: عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي «متوقعة»

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«الخارجية»: عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي «متوقعة» «الخارجية»: عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي «متوقعة»

السفير بدر عبدالعاطى

قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بعودة أنشطة في الاتحاد الإفريقي خطوة هامة كنا نتوقعها بكل ثقة فى النفس خاصة بعد جهود كبيرة بذلتها الدبلوماسية المصرية، وتصميم من الشعب المصرى على إنفاذ إرادته واستكمال خارطة الطريق التى بدأتها كل ذلك كان مؤشر على عودة الأمور إلى نصابها عاجلا أو آجلا، ومن ثم تم الترحيب بالقرار،وأضاف أن مصر من الآن تشارك فى كل أنشطة الاتحاد بدون استثناء، على الرغم أنها لم تغب عن افريقيا بعد تجميد العضوية.

وأضاف السفير بدر عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، أن عودة مصر للاتحاد الأفريقى ستثمر عن كثافة الاتصالات بين مصر وافريقيا، إلى جانب دعم كامل لكافة القضايا الافريقية فى مختلف المحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر وتحقيق الإستقرار والتنمية للشعوب الافريقية، وضخ علاقات تجارية متزايدة بين مصر وأشقائها الأفارقة.

يذكر أن أن الاتحاد الإفريقي علَّق أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم.

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