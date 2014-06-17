إبراهيم سعيد: أنا غير قلق من صفقات الزمالك

لا يبدو إبراهيم سعيد اللاعب الذي يحاول العودة إلى الملاعب من بوابة نادي الزمالك قلقا من إبرام القلعة البيضاء لعدد من الصفقات في المراكز الدفاعية.

إبراهيم سعيد يلعب كليبرو، كقلب دفاع أو لاعب وسط مدافع.

والزمالك دعم صفوفه بصفقات مثل أحمد دويدار ومحمد كوفي ومحمد عبد الرازق، وهي الأسماء التي ستنافس إبراهيم سعيد.

وقال سعيد عن ذلك لـFilGoal.com: "لست قلقا من تلك الصفقات، اللاعبون الجدد لن يؤثر في موقف النادي من قيدي".

وتابع لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق "أحترم المنافسة مع اللاعبين الجدد، وسأعمل قصارى جهدي".

ويلعب إبراهيم سعيد في مباراة ودية مع الزمالك يوم الأربعاء.