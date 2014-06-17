«المتحدث العسكري»: ضبط 3 طن بانجو برأس سدر و100 كيلو حشيش بالسلوم

قال المتحدث العسكرى، العقيد محمد علي، أن القوات المسلحة واصلت جهودها الأمنية، لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية والحفاظ على الامن القومى المصرى، مضيفا أن عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمكنت من اكتشاف وتدمير 8 انفاق جديده منهم اثنين داخل احدى المنازل ليصبح إجمالي ما تم تدميره 1725 نفق حتى الآن برفح ، وضبط فردين فلسطينيين اثناء محاولتهم التسلل عبر احد الانفاق ، كما تم ضبط دراجتين بخارتين تستخدم فى استهداف المواقع الامنيه .

وتابع العقيد محمد على، أنه فى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط اكثر من3 طن من نبات البانجو المخدر بمنطقتى رأس سدر ورأس غارب، كما تمكنت عناصر حرس حدود المنطقه الشماليه العسكريه من ضبط احد الخارجين عن القانون عثر بحوزته على كميات من العقاقير المخدره و جوهر الحشيش المخدر بمنطقة ابو قير.

وذكر المتحدث ، أن عناصر حرس حدود المنطقه الغربيه العسكريه، تمكنت من ضبط عربه محمله ب 450 الف قرص لعقار الترامادول المخدر و100 كجم من جوهر الحشيش المخدر بمدينة السلوم ، وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 4 اجهزه تستخدم للبحث والتنقيب عن خام الذهب ، ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنيه ، وضبط عربه ربع نقل محمله باكثر من طن وربع من الارز المدعم معدة للتهريب بمنطقة ابو رماد بالقرب من الحدود المصريه السودانيه .