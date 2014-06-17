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رئيس الأركان يشهد الاحتفال بتخريج دورات جديدة فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا

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رئيس الأركان يشهد الاحتفال بتخريج دورات جديدة فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا رئيس الأركان يشهد الاحتفال بتخريج دورات جديدة فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا

شهد الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة احتفال أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتخريج الدورات 37 من كلية الحرب عليا و43 دفاع وطنى ودورة كبار القادة رقم 25 ودورة التأهيل لقيادة التشكيلات رقم 15، والتى تضم دارسين من 9 دولة عربية وافريقية هى (, العراق , السودان, ليبيا, الكويت, الأردن ، سلطنة عمان, كينيا, نيجيريا ) .

بدأت مـراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى استعرض نشأة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وتطور دورها فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والعاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا ، وتأهيل الوافدين من الدول الشقيقـة والصديقة في مختلف افرع العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وعقب اعلان نتيجه التخرج قام اللواء خيرت بركات مدير اداره شئون ضباط القوات المسلحه باعلان قرار منح الانواط لاوائل الخريجين .

وقام الفريق محمود حجازى بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وتكريم أوائل المدنيين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال دراستهم بالأكاديمية .وألقى أقدم الدارسين المصريين كلمة عبر خلالها عن فخر واعتزاز الدارسين بانضمامهم لهذا الصرح العلمي الذي يسعي اليه كل من يرغب في تحصيل العلم الرفيع والتسلح بالثقافة والمعرفة التي تنير لهم الطريق وتمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات الموكلة إليهم في الدفاع الوطن وصون مقدساته .وأعرب أقدم الدارسين الوافدين عن شكره وامتنانه لما تلقوه من رعاية واهتمام داخل الأكاديمية التى تحظي بمكانة رائدة اقليميا ودوليا ، فكانت ساحة لتبادل العلم والمعرفة ودعمت اواصر الاخوة والصداقة بين الدارسين ، وزادت الوعي بالاهمية الاستراتيجية لتكامل الدور المصري والعربي في المنطقتين العربية والافريقية .ثم قام عدد من الدارسين المصريين والوافدين بإهداء درع الخريجين لسيادته ، والذي يضم شعار الاكاديمية واسماء واعلام الدول المشاركة في الدورات.وألقى اللواء عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة اكد فيها حرص القياده العامه علي الاستمرار في تطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية وتوسيع دائرة الفكر وتكثيف نقل وتبادل الخبرات بين الدارسين والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للدارسين بمشاركة نخبة من قدامى القاده وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء واساتذة الجامعات ، لتواصل الاكاديميه دورها الرائد في اعداد وتأهيل اجيال متعاقبة من قادة المستقبل في القطاعين العسكري والمدني .وفي نهاية الاحتفال هنأ الفريق محمود حجازى، الخريجين الذين يمثلون نخبة منتقاه من قادة وضباط القوات المسلحة لمصر والدول الشقيقة والصديقة ، والقيادات المدنية من اجهزة الدولة المختلفة ، وذلك بعد اعدادهم وتأهيلهم لتولى مهام القيادة بكل مسئولياتها.

واشار الي دور أكاديمية ناصر العسكرية العليا بأعتبارها منارة للعلم العسكري في والشرق الاوسط ، والتى تتحد تحت رايتها الاراء وتصحح فيها المفاهيم وتزداد في ظلها اواصر التعاون والصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة التي نعتز بها ونكن لها كل تقدير واحترام .

كما تفقد الفريق محمود حجازى معرض الانشطه الدراسيه والبحثيه لخريجى دورات اكاديميه ناصر العسكريه العليا واحدث اصدارات مركز الدرسات الاستراتيجيه خلال العام التدريبى المنقضى.

حضر مراسم الاحتفال قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية وقدامى مديرى أكاديمية ناصر العسكرية العليا .

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