توقيع اتفاقيات بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني بين الصين وبريطانيا

وقعت الصين وبريطانيا، الثلاثاء، مجموعة اتفاقيات اقتصادية بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني، 24 مليار دولار، بحسب ما قاله رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني، لي كه تشيانج، في العاصمة البريطانية، لندن.

وقال «كاميرون»، الذي شدد على الجاذبية للاقتصادية لبلاده مقارنة بشركائها في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا «شراكتنا تمثل شراكة حقيقية للنمو والإصلاح والابتكار».

وأضاف أن التبادل التجاري بين الصين وبريطانيا وصل إلى مستوى قياسي حيث بلغت صادرات بريطانيا إلى الصين حوالي مليار جنيه إسترليني شهريا وهي تنمو بمعدل أسرع من صادرات فرنسا وألمانيا إلى الصين.