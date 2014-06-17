واشنطن تدرج مواطنًا يمنيًا على قائمة «الإرهاب»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج المواطن اليمني، شوقي على أحمد البعداني، في لائحة المصنفين بشكل خاص كـ«إرهابيين دوليين».

واعتبرت الخارجية الأمريكية، في بيان، الثلاثاء، أن «(البعداني) قيادي وعنصر نشط في تنظيم (قاعدة جزيرة العرب) وظل عضوًا في المجموعة لفترة طويلة، وشارك في أعمال إرهابية متعددة».

وبحسب البيان فإن «البعداني» كلّف أحد عناصر«القاعدة» في اليمن باستهداف السفارة الأمريكية في صنعاء 2012، كما جرى ربطه بالانتحاري الذي قتل 100 جندي يمني، في مايو2012.

وأضاف البيان: «وزارة الخارجية قررت وبعد التشاور مع وزارتي العدل والخزانة إدراج البعداني في لائحة الارهاب الخاصة وهي بذلك تمنع المواطنين الأمريكيين من التعامل مع البعداني وتجمد كافة ممتلكاته داخل بلادنا».

وفي أغسطس الماضي، وضعت الحكومة اليمنية «البعداني» ضمن قائمة 25 مطلوبًا لديها وصفتهم بـ«أشد عناصر (القاعدة) خطورة».