«أوباما»: أبوختالة الليبي سيمثل أمام المحاكم الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن المتهم الرئيسي في الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي 2012، أحمد أبوختالة، والذي اعتقلته القوات الخاصة الأمريكية في ليبيا سيمثل أمام العدالة في الولايات المتحدة.

وأضاف «أوباما»، في بيان بهذا الشأن، أنه قام بإعطاء الإذن بالقيام بعملية في ليبيا لاعتقال «أبوختالة»، مشيرا إلى أن اعتقاله يؤكد الجهود التي يبذلها مسئولو الأمن في الولايات المتحدة.

وقال «أوباما» إن بلاده أثبتت أنها ستفعل كل ما في وسعها لكي يمثل كل من يتسبب في الضرر إلى الأمريكيين أمام المحاكمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لملاحقة كل من هو مسؤول عن شن الهجوم، مضيفا أنه يتعين على الولايات المتحدة دعم الشعب الليبي والعمل على بناء نظام ديمقراطي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن قيام قوات أمريكية خاصة باعتقال «أبوختالة» جنوب بنغازي، وأنه موجود حاليا رهن الاعتقال في مكان آمن خارج ليبيا على أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وأكدت أن جميع أفراد القوات الأمريكية غادروا ليبيا وأنه لم تقع أي إصابات في صفوفها أو بصفوف المدنيين.

يذكر أن الهجوم على السفارة الأمريكية في بنيغازي أسفر عن مقتل 4 أمريكيين من بينهم السفير كريس ستيفن.