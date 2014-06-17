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الرئيس الكيني يتهم قوات الأمن بالتقصير في أداء عملها

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اتهم الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، شرطة بلاده، والسياسيين المحليين، بالتقصير والضعف الأمني، الذي حال دون التنبؤ بالهجمات التي شنتها حركة «شباب المجاهدين» الصومالية مؤخرا على البلاد.

وجاء اتهام «كينياتا» خلال خطاب ألقاه للأمة، الثلاثاء، أوضح فيه أن «السلطات المعنية، بدأت تحقيقا بشأن موظفي الأمن، الذين لم يهتموا بالمعلومات، والتحذيرات التي وصلت إليهم قبل وقوع الحادث الإرهابي»، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الكيني قائلا: «ولهذا السبب هناك أدلة تقول أن بعض السياسيين في المنطقة لهم صلة بذلك الهجوم، وليس حركة (شباب المجاهدين)».

ووجه الرئيس الكيني أصابع الاتهام كذلك إلى موظفي الأمن لفشلهم في جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالهجوم، مضيفا «إهمال الشرطة لمسؤوليتها ووظيفتها بخصوص أي هجمات أمر غير مقبول على الإطلاق».

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