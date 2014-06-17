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مسؤول إيراني: أكثر من 2 مليون متطوع في العراق لقتال «داعش»

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صرح نائب وزير الدفاع لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، بأن عدد المتطوعين لحمل السلاح ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في الشام والعراق»، «داعش»، تجاوز المليونين.

وقال «الشهرستاني»، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن العراق ليست مهيأة لاستقبال أعداد إضافية حيث لايزال توافد الآلاف لتسجيل أسمائهم خاصة بعد دعوة المرجع «السيستاني» للتطوع لمقاتلة «داعش» والدفاع عن المراقد الشيعية.

وأضاف أن «المعركة لا أحد يعرف متى ستنتهي لكننا سننتصر وعلينا عدم الانتباه للدعايات المضادة والتقنين في استخدام المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية كما أن القوات العراقية في أحسن أحوالها وهي قادرة على الانتصار».

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