«أوغلو»: تركيا تخلي قنصليتها في البصرة لأسباب أمنية

أعلن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إخلاء القنصلية التركية العامة في البصرة، الثلاثاء، بعد أسبوع من هجوم مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش» على القنصلية التركية في الموصل.

وقال داود أوغلو، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «في إطار الوضع في العراق، وبسبب تزايد المخاطر الأمنية في منطقة البصرة، تم إخلاء قنصليتنا العامة، الثلاثاء».

وأضاف الوزير أن الفريق الدبلوماسي التركي نقل «سالما» إلى الكويت.

وشن مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، الأسبوع الماضي، هجوما في العراق اقتحموا خلاله القنصلية التركية في الموصل وأخذوا 49 مواطنا تركيا كانوا فيها رهائن.