رئيس "العربية للدراسات الاستراتيجية": غزة أصبحت قاعدة ضد مصر

قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستيراتيجية، إن مؤسس سلاح الصاعقة المصرية كرم بشكل مفاجئ وتم ترقيته إلى رتبة "الفريق" كل ذلك بدون أى أسباب معروفه لدى الجميع.

وأوضح أن اجتماع هريدى وعدد من القيادات العسكرية بالرئيس محمد مرسى تمثل نفسها فقط ومحدودة، وهى ليست على اتصال بأحد من القاعدة العريضة من القوات المسلحة التى يفوق عددها المليون مواطن.

وأضاف"منصور" فى مداخلة هاتفية لفضائية "اون تى فى" عبر برنامج"صباح أون"، أن مصر تواجه تخبط سياسى مخجل تمارسه القيادة السياسية فى مصر وجماعة "حماس" واتباعها الموجودين فى منطقة الشيخ زويد بسيناء، موضحا أن استعداد القوات المسلحة لحماية سيناء عمل مبهر.

وتابع: "من المؤسف أن تكون غزة قاعدة الإرهاب ضد مصر ومأوى ومصدر دعمه بالأفكار المتشددة".