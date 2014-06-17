وزيرة القوي العاملة : سنتصدى للبطالة و سنعيد تأهيل راغبي العمل

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة اهتمام الوزارة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتصدى للبطالة واعادة تأهيل راغبي العمل وتعظيم قيم العمل والانتاج وتسوية أي مشاكل أمام العمال وفق القانون وعلاقات عمل متوازنة.

وأشارت خلال لقائها اليوم في أول أيام عملها بعد إعادة تكليفها بالوزارة مع وكلاء ومديري العموم والعاملين بالوزارة القوى إلى ضرورة إعادة قيم العمل وتطوير الانتاج وبذل الجهد لتستعيد مصر مكانتها.

وكان العاملون والمسؤولون بالوزارة قد استقبلوا العشري بمجرد وصولها لديوان عام الوزارة بعد حلف اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي و حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة، مؤكدين على تكاتفهم جميعًا لإعلاء قيمة العمل والتعاون معها خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف الوزارة بما يحقق استقرار علاقات العمل بجميع المنشآت.

وأقاموا احتفالية بهذه المناسبة والوزيرة مع وكلاء الوزارة بقطع تورته الاحتفال في جو أسري مع العاملين بهذه المناسبة.

أ ش أ