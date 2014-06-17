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المرافعة الختامية للواء اسماعيل الشاعر فى قضية القرن .. غدا

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المرافعة الختامية للواء اسماعيل الشاعر فى قضية القرن .. غدا المرافعة الختامية للواء اسماعيل الشاعر فى قضية القرن .. غدا

الشاعر

تستمع غدا الاربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة إعلامياً بـ” محاكمة القرن “، لمرافعة الدفاع الختامية عن المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبدالجواد الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة
> تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد، بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين.

يحاكم الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، والعادلى ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها وجرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

 

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