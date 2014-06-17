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«صائدى الأسماك» بالسويس تطالب الرئيس بتطهير الثروة السمكية من الفساد‎

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«صائدى الأسماك» بالسويس تطالب الرئيس بتطهير الثروة السمكية من الفساد‎ «صائدى الأسماك» بالسويس تطالب الرئيس بتطهير الثروة السمكية من الفساد‎

أرشيفية

طالب على الجنيدي، رئيس جمعية لانشات صائدى الأسماك بخليح السويس والبحر الاحمر، من الرئيس عبد الفتاح ، بضرورة التدخل العاجل لانقاذ منظومة الثروة السمكية من الفساد وتطهيرها من فلول النظام السابق وينتمون للحزب الوطني.

أضاف الجنيدى عبر بيان إعلامي “سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب لقد فقدنا اعز ما ابنائا وذلك 25 يناير و30 يونية من اجل القضاء على الفساد والمحسوبية والفاسدين وكان هدف الثورتين العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب وأنهم يطالبون الرئيس ورئيس بضرورة التدخل وحل مشاكل قطاع الصيد بالسويس لان خليج السويس اصبح ملكية خاصة لرجال الحزب الوطني والفاسدين وهو ما يدمر الثروة السمكية.

وتابع ” نريد تدخل سيادتكم فورا ومحاربة الفساد والاحتكار الكامل لخليج السويس لحساب هذين الشخصين فقط وتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ما يحدث فى قطاع الصيد بالسويس حتى يعلم الجميع بانه لن يكون هناك فساد مرة اخري او محسوبية او احتكار لوقود وارزاق الصيادين.

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