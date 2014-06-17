غدا .. محاكمة 7 من أنصار بيت المقدس فى قضية خلية أكتوبر

تنظر غدا الاربعاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 7 متهمى من أنصار بيت المقدس فى قضية خلية اكتوبر المتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر ما ادى الى قتل شرطى، الى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشاريين سامح سليمان ومحمد محمد عمار وحضور حسام فتحى ممثل النيابة .

أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطى محمد طه السيد بطلقة فى رأسه تسببت فى انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع فى قتل باقى أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.