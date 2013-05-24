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"كيف ترسم خروفا متحركا يقود قطيعًا؟" فى امتحان فنون جميلة بالمنيا

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"كيف ترسم خروفا متحركا يقود قطيعًا؟" فى امتحان فنون جميلة بالمنيا "كيف ترسم خروفا متحركا يقود قطيعًا؟" فى امتحان فنون جميلة بالمنيا

فاجأ الدكتور تهامى محمد تهامى، عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، طلابه، بسؤال فى امتحان مادة تحريك الكرتون بقسم الرسوم الكرتونية عن الخروف والقطيع، مع وجود رسم كارتونى للخروف فى ورقة الأسئلة.

وجاء نص الامتحان المكون من سؤال واحد كالتالى "قم بتصميم شخصية خروف يمكن استخدامها فى فيلم رسوم متحركة، ثم قم بعمل حركة للخروف أثناء قيادته للقطيع على أن يتضح من تلك الحركة السمات الرئيسية التى تميز شخصية الخروف عن باقى القطيع "مفاتيح الحركة- أنبوتين- تحبير"، وتضمن الامتحان رسما كارتونيا لخروف متكئا على يده، وكانت مدة الامتحان 8 ساعات، وأداها الطلاب 20 مايو الجارى.

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