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وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال التطوير بنادي النيل بالقاهرة

  • مصر
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تفقد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الملحقة بنادي النيل الرياضي بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، والتي شملت تطوير ملعب خماسي لكرة القدم مزود بأعمدة الإنارة، وتطوير المبنى الإداري، ووحدات غرف خلع الملابس.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة، في أول أيام عمله بعد أداء حلف اليمين، منشآت النادي المتمثلة في 3 ملاعب خماسية، وصالة اللياقة البدنية، وحديقتي العائلات والأطفال، وصالة الحاسب الآلي، وصالة الأنشطة.

وقال «عبدالعزيز» إن نادي النيل الرياضي يعد من أفضل الأندية تميزا من حيث موقعه الجغرافي المطل على النيل مباشرة، مثنيا على نسبة إقبال الشباب والفتيات على ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة بداخله.

وشدد عبدالعزيز على سرعة الانتهاء من تطوير الملعب الخماسي الرابع الموجود بالنادي بنظام النجيل الصناعي والانتهاء من تطويره خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير الملعب الخماسي المتعدد الأغراض وتحويل أرضيته من أرضية بلاط إلى أرضية «أكريليك».

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