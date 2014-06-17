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محلب يبحث التعاون مع وزير الطاقة الأردني في أولى مقابلاته

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استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، الثلاثاء، وزير الطاقة الأردنى الدكتور محمد موسى حامد، حيث تم بحث سبل تعزيز وتدعيم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، وفى مجال الطاقة والطاقة المتجددة، والاتفاق على دراسة البرامج وخطط المشروعات المستقبلية فى مجال البترول والغاز، بما يخدم أغراض تحقيق التنمية فى البلدين.

نقل وزير الطاقة الأردني - خلال المقابلة - تهنئة وتحيات رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور، بمناسبة تجديد الثقة وتولي المهندس «محلب»، رئاسة للمرة الثانية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

من جانبه، وجه «محلب» الشكر لرئيس الوزراء الأردنى ووزير الطاقة على التهنئة، مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأردنية والعمل على تعزيزها خلال فى الفترة المقبلة.

يشار إلى أن هذه المقابلة تعتبر أولى المقابلات التى يجريها رئيس الوزراء بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح ، صباح الثلاثاء، كما أنها تعكس أهمية العلاقات المصرية الأردنية.

حضر اللقاء كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة.

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