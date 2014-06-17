مسكارا ماكس فاكتور الجديدة Excess Volume Extreme: Impact

كثافة تحلمين بها ولون أسود قاتم لماع لإطلالة رموش تخطف الأنظار مع مسكارا ماكس فاكتور الجديدة ’إكسس فوليوم إكستريم إمباكت‘Excess Volume Extreme Impact، فهي تجمع ما بين التركيبة التي تضمن الحجم والكثافة واللون الأسود القاتم اللماع. وتتكامل هذه المسكارا الاستثنائية مع محدد ماكس فاكتور الرائد للعيون ’إكسس فوليوم لونغوير‘Excess Volume Longwear Eyeliner، الذي يضمن دقة عالية تضاهي النتائج التي يقدمها خبراء التجميل. ويتميز هذا القلم بعدم حاجته للتشذيب وبنتائج تدوم طويلاً، حيث يوفر الجمع بين محدد العيون والمسكارا إطلالة عيون ملفتة للأنظار!

وقد تم تصميم هذه المسكارا خصيصاً للسيدات اللواتي تعرضن لخيبة الأمل جراء استعمال أنواع المسكارا التقليدية، فهي تضمن لهن الحصول على رموش عالية الكثافة وقاتمة السواد تميزهن عن غيرهن. ويوفر الجمع بين مسكارا ’إكسس فوليوم إكستريم إمباكت‘ ومحدد العيون ’إكسس فوليوم لونغوير‘، الذي يتميز بنهاية رفيعة لضمان الدقة، التمتع بإطلالة درامية تدوم لمدة تصل إلى 12 ساعة.

ويتوفر قلم محدد العيون بستة ظلال متألقة، ويتميز بأصباغ عالية الكثافة لضمان دوامه لفترة طويلة. وإلى جانب دوامه لمدة تصل إلى 12 ساعة، فهو سهل الاستعمال ولا يتسبب بأي تلطخ أو تجعد فضلاً عن أنه مقاوم للماء.

العلم وراء مسكارا ’إكسس فوليوم إكستريم إمباكت‘

استخدمت بات ماكغراث، المديرة الإبداعية الدولية في ماكس فاكتور، مسكارا ’إكسس فوليوم إكستريم إمباكت‘ خلال موسم عروض الأزياء لربيع وصيف 2014، حيث برزت خلاله العارضات وتميزن عن غيرهن برموش عالية الكثافة وقاتمة السواد أعادت صياغة معالم تجميل الرموش.