مطروح بلا مياه شرب.. وسعر “الفنطاس” يصل إلي 300 جنيه

أزمة سنوية تتجدد في محافظة مطروح وكأن الموسم الصيفي الذي ينتظره أبناء المحافظة كموسم “أكل عيش” تتحطم هذه الأمنية علي جدران “المياه المقطوعة” بحجة انكسار الخط الرئيسي، دونما تحرك من المحافظ أو الجهات المسئولة لتبرز تجارة “مياه الشرب”

قال أمجد مصطفي الصحفي بإحدي الصحف الحزبية وأحد أبناء مطروح أن “فنطاس” المياه ارتفع سعره إلي 300 جنيه مما يكبد الأسرة حوالي 1200 جنيه شهريا مؤكدا أن كل محافظ يأتي إلي مطروح يرفع شعار “وداعا أزمة المياه” لكن نكتشف أنها مجرد شعارات تتناسي بمرور الزمن.

وأضاف: الموسم الصيفي لأهالي مطروح هو موسم أكل العيش بالنسبة لهم لكن أزمة انقطاع المياه التي ظهرت منذ سنوات بددت آمال المواطنين في قدوم الناس الي هذه المحافظة.