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استطلاع : كلينتون أكثر رئيس حظى باحترام الأمريكيين في ال 25 عامًا الماضية

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استطلاع : كلينتون أكثر رئيس حظى باحترام الأمريكيين في ال 25 عامًا الماضية استطلاع : كلينتون أكثر رئيس حظى باحترام الأمريكيين في ال 25 عامًا الماضية

الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أكثر رئيس حظى باحترام الأمريكيين في ربع القرن الماضي، وتؤكد نتيجته مدى ما قام به كلينتون لتلميع ملفه الشخصي منذ مغادرته البيت الأبيض في عام 2000.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الاستطلاع شمل 1238 مشاركًا خلال الفترة من 2 إلى 8 من الشهر الجاري وأظهرت نتيجته أن نحو 42 % من الذين شملهم الاستطلاع اختاروا كلينتون، بنسبة تتجاوز ضعف ما حصل عليه أي رئيس آخر.

وأشارت إلى نسب الرؤساء الثلاثة الآخرين الذين كانوا ضمن خيارات الاستطلاع، حيث حظي الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما على 18%، وتلاه جورج بوش بنسبة 17%، وتبعهم جورج بوش الأب بنسبة 16%.

أ ش أ

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