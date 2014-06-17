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فتاة «تحرش المرج» أمام النيابة: ما حدث كان مزاحاً اتفقنا عليه سلفاً

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فتاة «تحرش المرج» أمام النيابة: ما حدث كان مزاحاً اتفقنا عليه سلفاً فتاة «تحرش المرج» أمام النيابة: ما حدث كان مزاحاً اتفقنا عليه سلفاً

صورة من الواقعة

 

صرح المنسق الاعلامى للنيابة العامة،أحمد الركيب، أنه بمجرد انتشار مقطع على مواقع المعلومات و ظهرت فيه فتاة تسير بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المرج و يتحرش بها شابان جذبا ساقيها بشال أمسكا بطرفيه فأسقطوها أرضاً ، طلبت النيابة العامة من قسم الشرطة المعلومات ، و تبين أن الفتاة لم تتقدم بأى بلاغ بشأن ما تعرضت له و لم يتم تحرير ثمة محاضر عن ذلك.

وأضاف المنسق الاعلامى للنيابة، أنه فى اليوم التالى تقدم شخص ممن ظهرت صورهم بالمقطع المصور و معه شقيق الفتاة إلى النيابة العامة من تلقاء نفسيهما و قررا أن الواقعة كانت على سبيل المزاح مع بعض الشباب من الجيران الذين يقطنون بذات الحى الذى كانت تسير فيه الفتاة ، إلا أن النيابة العامة تعاملت مع الواقعة بمنتهى الجدية تنفيذاً لتعليمات النائب العام بالتصدى بمنتهى الحزم لوقائع التحرش بالنساء فى الطرق العامة ، و اتخذت اجراءات التحقيق و أسندت إلى الآخر ارتكاب جريمة التحرش و أصدرت أمراً بحجزه لحين حضور الفتاة التى قررت بالتحقيقات أنها لا تتقدم ضده بثمة شكاوى و أن ما حدث كان مزاحاً بينهم اتفقوا عليه سلفاً .

وتابع، “تهيب النيابة العامة بالجميع توخى الدقة و الحرص فيما يتم تناوله و نشره من وقائع منعاً لإثارة الرأى العام ، و نأياً عن طائلة القانون” .

لمشاهدة فيديو الواقعة:

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