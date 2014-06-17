مصرع عامل إثر سقوطه في بئر صرف صحي أثناء استقلاله دراجة بخارية بأسيوط‎

لقي عامل مصرعه اليوم الثلاثاء ، اثر سقوطه في بئر صرف صحي اثناء استقلاله دراجة بخارية ببني هلال التابعة لمركز القوصية في اسيوط ، وتم التحفظ علي الجثة بالمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة .

تلقي مركز شرطة القوصية بلاغاُ من المستشفي المركزي بوصول المدعو ( عيون . م . ص- سن- 38 عامل) ومقيم بني هلال ـ دائرة المركز (جثة هامدة(.

وبالانتقال وسؤال عمه المدعو (حامد . ص. ع- سن 60 -فلاح ) ومقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيادة نجل شقيقه دراجة بخارية خاصته سقط ببئر صرف صحي بذات الناحية مما أدي لحدوث إصابته التي أودت بحياته، تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت ادارة البحث بالتحري حول الواقعة .