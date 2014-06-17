بالفيديو.. مساعد وزير العدل: 25 يونيه مؤتمر لوزير العدل للتوعية من مخاطر التحرش

قال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان في ورشة عمل حول العنف المتصاعد إتجاة المرأة، انه يتم الأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الازمة لتيسير حصول المرأة على حقها في البلاغ.

وأشار السرجاني في تصريح خاص لوكالة ONA للأنباء انه يتم إستعراض تجارب بعض الدول العربية فيما يخص ظاهرة العنف ضد المرأة، وأضاف ان هناك عدد من المتخصصين يناقشون المعالجة النفسية للضحية وقانون حماية الشهود وسرية البيانات.

وأوضح السرجاني ان مركز حقوق الإنسان يعمل على اكثر من محور اهمهم المحور التشريعي في المقام الأول ومحور التوعية الإعلامية في المقام الثاني .

كما اعلن عن تنظيم مؤتمر إعلامي بحضور الإعلاميين وعدد من الوزراء يوم 25 يونيه تحت رعاية وزير العدل للتوعية من مخاطر التحرش .

(المراسل : عبدالله شهاب)

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