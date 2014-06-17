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وزير التعليم العالي الجديد: ملف الأمن بالجامعات ضمن أهم أولويات الوزارة

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وزير التعليم العالي الجديد: ملف الأمن بالجامعات ضمن أهم أولويات الوزارة وزير التعليم العالي الجديد: ملف الأمن بالجامعات ضمن أهم أولويات الوزارة

السيد عبد الخالق-وزير التعليم العالي

أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الجديد أن ملف الأمن بالجامعات ضمن أهم أولويات الوزارة الفترة القادمة، مشيرًا إلى عقد سلسلة من الجلسات مع الوزراء المعنيين ورؤساء الجامعات لوضع أليات تفعيله.

وقال وزير التعليم العالي الجديد – في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن ملف قانون تنظيم الجامعات ووضع استراتيجية للتعليم العالي والجودة والمستشفيات تقع ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفاعلًا مكثفًا مع وزارات الشباب والتعليم لتطوير سلوك الطلاب.

وأعرب الدكتور السيد عبد الخالق عن سعادته باختياره وزيرًا بالحكومة الجديد، مؤكدًا سعادته بتكليف الرئيس عبدالفتاح له بتولي المنصب حيث امتد اللقاء معه لمدة 5 ساعات ركز خلالها على ضرورة العمل الجاد والتواصل بين الوزارات، ورفض الأيدي المرتعشة شريطة أن تكون القرارات مدروسة وتخدم الصالح العام.

أ ش أ

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