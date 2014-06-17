هل تصبح أمل علم الدين السيدة الأمريكية الأولى؟

تغيّرات كثيرة طرأت على نمط حياة النجم George Clooney هذا العام، فبعد أن تصدّر خبر خطوبته وتوديعه العزوبية الصحف والشاشات، ها هو اليوم يقرر الانتقال من هوليوود إلى عالم السياسة.

فعلى خطى زميله الذي سبقه إلى ذلك Arnold Schwarzenegger، قرّر Clooney الانخراط أكثر في الحركة السياسية الأمريكية، عبر ترشّحه لمنصب محافظ ولاية كاليفورنيا، وفقاً لما ذكر مصدر مقرّب منه.

وأشار المصدر إلى أنّ Clooney يتمتع بشعبية كبيرة، سواء لدى الناس أو داخل الحزب الديمقراطي، ما يجعله مرشّحاً مثالياً في الانتخابات المقبلة في عام 2018.

ويعتبر الحزب الديمقراطي ولاية كاليفورنيا من الولايات المهمّة جداً في الحركة السياسية الأمريكية، ويُمكن القول إنّها الطريق المباشر إلى قلب البيت الأبيض، ما يجعل حظوظ Clooney كبيرة في أن يُصبح الرئيس الأمريكي، وتكون بذلك خطيبته أمل علم الدين أول امرأة بريطانية ـ لبنانية تتولّى منصب السيدة الأمريكية الأولى.

يُذكر أنّ هذا السيناريو المتوقع قد حصل بالفعل سابقاً مع الرئيس الراحل Ronald Reagan، الذي تحوّل من ممثل إلى محافظ ولاية كاليفورنيا، ثمّ إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981.

هل تتحول أمل علم الدين إلى عارضة أزياء؟

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