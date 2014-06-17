وفاة الفنانة ايزابيل كولان دوفرين عن 78 عاماً

توفيت النجمة الفرنسية – الأمريكية Isabelle Collin Dufresne، المعروفة أكثر باسم Ultra Violet في نيويورك عن عمر ناهز الـ78 عاماً.

وقد أكدّ مصدر مقرّب من النجمة، التي كانت تُقيم بين نيس (جنوب فرنسا) ونيويورك، أنّها توفيت صباح السبت بعد صراع مع مرض السرطان.

Isabelle انتقلت إلى نيويورك، عندما كانت في سنّ المراهقة، بعد أن التقت في عام 1963 عن طريق Salvador Dalí بـAndy Warhol وأصبحت ملهمته.

ومنذ ذلك التاريخ اختارت اسم Ultra Violet، وتحوّلت إلى أيقونة في مجال الـ"بوب آرت" بشعرها البنفسجي اللون، فكانت فنانة متعددة الجوانب، حيث كانت تكتب وترسم وتنحت وتصوّر.

يُذكر أنّ Isabelle Collin Dufresne قد شاركت في حوالى 15 فيلماً، كما ترجمت لاحقاً سيرتها الذاتيّة التي صدرت في عام 1988 حول سنواتها مع Andy Warhol إلى 17 لغة، فيما أُلّف حول حياتها عرضاً أوبرالياً.