ما سر الورود على قميص راغب علامة؟

نشر الفنان راغب علامة على حسابه الخاص على "تويتر" صورة من كليب أغنية " انا اسمي حبيبك" التي صورها خلال الأسبوع الماضي في لبنان.

أغنية "أنا اسمى حبيبك" من كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد يحيى وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوت محمد صقر، وتم تسجيلها في استديو صقر.

وقد استعان راغب بالمخرج عماد زهر لتصوير هذه الأغنية والذي سبق أن تعامل معه في تصوير أغنية "قلبي عشقها"، وتعتبر هذه الأغنية هي "الهيت" فى ألبوم راغب الجديد، والمتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويبقى السؤال، ما السر القميص المعرق الذي ارتداه راغب؟ هل هو مسايرة للموضة أم ان أجواء الكليب حتّمت عليه ارتداء هذا القميص؟