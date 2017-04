22Jump Street الأول في أميركا

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم X-Men: Days of Future Past حيث حصد 18.2 مليون دولار، ودخل فيلم How to Train Your Dragon 2 مباشرة في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 24.8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Maleficent الى المرتبة الثالثة مع 37.2 مليون دولار، كما تراجع فيلم Edge of Tomorrow من المرتبة الأولى الى الثانية مع 37.4 مليون دولار وعاد فيلم Godzilla الى المرتبة الأولى حيث جمع 38 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Fault in Our Stars الى المرتبة الخامسة مع 14.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Edge of Tomorrow الى المرتبة الرابعة حيث جمع 16.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Maleficent الى المرتبة الثالثة حيث حصد 18.5 مليون دولار ودخل فيلم How to Train Your Dragon 2 في المرتبة الثانية مع 49.4 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم 22Jump Street مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 57 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Edge of Tomorrow الى المرتبة الخامسة مع 3095 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 3273 شخص، ودخل فيلم Blended مباشرة في المرتبة الثالثة مع 4982 مشاهد، وتراجع فيلم Maleficent من المرتبة الأولى الى الثانية مع 8081 مشاهد ودخل فيلم The Fault in Our Stars مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 9828 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم Godzilla حيث حصد 487 ألف جنيه، وتراجع فيلم X-Men: Days of Future Past من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 576 ألف جنيه، وتقدم فيلم Maleficent من المرتبة الخامسة الى الثالثة بعد أن حصد 607 آلاف جنيه، وتقدم مجدداً فيلم "مراتي وزوجتي" الى المرتبة الثانية مع 654 ألف جنيه ودخل فيلم Edge of Tomorrow مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 668 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Edge of Tomorrow من المرتبة الأولى الى الخامسة مع 29314 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Maleficent الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 30498 شخص، وتراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 38766 شخص، ودخل فيلم The Fault in Our Stars في المرتبة الثانية مع 39804 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Blended مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 40251 شخص.