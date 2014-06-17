مفاجأة فايز السعيد في رمضان

اختير سفير الألحان فايز السعيد سفيراً لحملة "ساهم في إسعاد الآخرين خلال شهر رمضان المبارك"، خلال مؤتمر صحافيّ أقيم اليوم في فندق "شيراتون مول الإمارات" بدبي، وحضره السعيد، وفؤاد منصور شرف، مدير مراكز التسوّق لدى "ماجد الفطيم العقارية"، ومدير الهلال الأحمر ـ فرع دبي محمد عبد الله الزرعوني.

وستقوم الحملة بتخصيص صناديق تبرّع في مراكز التسوّق من أجل جمع أربعة أنواع أساسيّة، هي: "الملابس والكتب ونظارات القراءة والهواتف النقالة"، في عامها الثامن على التوالي.

ومن المتوقع جمع تبرّعات سخيّة وغير مسبوقة، بسبب وجود فايز السعيد كسفيرٍ لها. وخلال شهر رمضان، سيتواجد فايز في أحد مراكز التسوّق للتبرّع أيضاً. لكنّ السعيد فضّل التكتم عمّا سيقوم بالتبرّع به ليكون ذلك مفاجأة خلال الشهر الكريم.

السعيد أعرب عن سعادته الشديدة لمشاركته بهذه الحملة، التي رأى أنّها "تُسهم بالجهود المشتركة في تشجيع الجميع من القاطنين بالدولة، من مختلف الجنسيات والأعمار على التبرع بسخاء".

من جهته، قال محمد عبد الله الحاج الزرعوني: "بفضل حملة "ساهم في إسعاد الآخرين خلال الشهر المبارك" استطعنا أن نقدّم الدعم لآلاف الأسر في أنحاء الإمارات، عبر توفير الكثير من مستلزمات الحياة اليومية. ويُسعدنا أن يتعزّز زخم هذه الحملة الخيرية، عاماً تلو آخر، بفضل تضافر جهودنا الجماعية. ونحن واثقون بأنّ حملة هذا العام ستُسعد الكثيرين خلال الشهر الفضيل".

وقال فؤاد منصور شرف: "تعتبر تلك الحملة الخيرية السنوية من أكثر المبادرات الاجتماعية الناجحة والمستدامة التي تنظمها "ماجد الفطيم العقارية". وعاماً تلو آخر، تجمع الحملة تبرّعات سخيّة من كافة شرائح المجتمع ومن شركاء متاجر التجزئة. ومنذ إطلاقها، مثّلت الحملة داعماً أساسياً للجهود الخيرية والإنسانية التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي في أنحاء الإمارات. وباختيار فايز السعيد سفيراً للحملة لهذا العام نحن متفائلون بأنّ الحملة ستجمع تبرّعات سخيّة".

المزيد من التفاصيل وحوار مع فايز عن الحملة وأسرته ومولودته الجديدة "هند" والعديد من الأمور قريباً في مجلة "سيدتي".