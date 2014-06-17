هؤلاء النّجوم ممنوعون من مشاهدة مونديال كأس العالم

تسبّب تكثيف ساعات العمل للانتهاء من تصوير المسلسلات التلفزيونية المقرّر عرضها في شهر رمضان المقبل بالإطاحة بحلم عدد كبير من الفنانين والفنانات في متابعة مباريات كأس العالم المقامة حالياً في البرازيل.

وقال الفنان عادل إمام في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" إنّه يقوم حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل "صاحب السعادة" بشكل مكثّف جداً، ويأمل بالانتهاء من التصوير قبل شهر رمضان كونه يُريد الجلوس مع أولاده وأحفاده، حتى يتشاركوا مشاهدة مباريات كأس العالم، خصوصاً أنّ ثمّة فرقاً يحبّ أنّ يشاهدها، مثل فريق السامبا البرازيلي والفريق الإيطالي، ولكنه لن يستطيع متابعة أيّ من المباريات.

وأضاف إمام أنّ نجله، مخرج المسلسل رامي إمام، متأثر جداً بهذا الموضوع، لأنّه من هواة كرة القدم.

من ناحيتها، قالت الفنانة رانيا يوسف إنّها على الرّغم من عدم تشجيعها فرق كرة القدم، وعدم ميلها إلى مشاهدتها، إلا أنّها تعتبر أنّ مباريات كأس العالم يكون لها طعم آخر تماماً، مشيرة إلى أنّها كانت ترغب في مشاهدتها مع زوجها الذي يحبّ كرة القدم جداً، بالرغم من أن ظروف تصوير مسلسلين في الوقت نفسه، هما: "الصندوق الأسود" و"السبع وصايا"، قد حالت دون تحقيق هذه الأمنية.

حكيم

بدوره، أشار المطرب الشعبي حكيم إلى أنّه لا يستطيع مشاهدة المباريات. وقد كتب على حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك": "أنا مسافر دلوقتي على أتينا وراجع القاهرة وبعدين بيروت تاني علشان آخر حلقة ومش عارف أتابع كاس العالم. حدّ يقولي نتائج المباراة الأخيرة".

وحكيم منشغل حالياً بتصوير برنامجين في الوقت نفسه، هما: "شكلك مش غريب"، وبرنامج "نجم الشعب" الذي يُحاول اكتشاف المواهب على قناة المحور المصريّة.

عزّ والسقّا

وقد حال تصوير أحمد عزّ لمسلسله "الإكسلانس" مع الفنانة اللبنانية نور دون مشاهدة الفنان مباريات المونديال برفقة صديقه الفنّان أحمد السقا، وهما اللذان اعتادا مشاهدتها معاً. ويُحاول عزّ أثناء توقّف التّصوير مشاهدة أيّ مباراة في موقع التصوير، حيث يُشاركه المخرج وائل عبد الله في مشاهدتها لشغفه بها.

وبسبب مسلسله "أمراض نسا"، لم يتمكّن مصطفى شعبان من مشاهدة مباريات كاس العالم، وهو الحريص على تشجيع الفريقين: الإسباني والبرازيلي. كذلك، لم تتمكّن غادة عبد الرازق أيضاً من مشاهدة المباريات مع زوجها وابنتها كعادتها؛ وذلك بسبب الانشغال في تصوير مسلسلها "السيدة الأولى" مع الفنان ممدوح عبد العليم.

أمّا الفنان يوسف الشريف المشجّع المتعصّب للعبة كرة القدم فيشعر بحزن شديد، بسبب انشغاله بتصوير مسلسله "الصياد" وعدم تمكنه من مشاهدة المباريات، مثله مثل زوجته زوجته أنجي علاء التي تعمل مع ستايلست في نفس المسلسل.

أمّا الفنان محمود عبد العزيز فمن المعروف عنه أنّه من كبار مشجّعي كرة القدم، في وقت حال تكثيف تصوير مشاهده في مسلسل "جبل الحلال" دون متابعة المباريات. لكن عبد العزيز يحرص مع نجليه كريم ومحمد على مشاهدة مباراة كلّ يومين، لو أمكنهم ذلك.