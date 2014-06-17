تعرفي إلى استعمالات الوشاح في الصيف!

الوشاح أو "الشال" مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفصل الشتاء، حيث إنه بالإضافة إلى إعطائه الإطلالة بعض اللون في الشتاء الداكن، هو يحمينا ويقينا من البرد، خصوصاً حين يكون قماشه مصنوعاً من الجوخ السميك أو الصوف. لكن الشالات اليوم أصبحت ضرورة في فصل الصيف أيضاً، لا لتحميك من عوامل المناخ، وإنّما لتعطيك أسلوباً مميّزاً ومعاصراً في الموضة.

هذا الموسم، رأينا مجموعة كبيرة من الشالات المناسبة لفصل الصيف، بألوانها الحيوية والزاهية، التي تنوعت ما بين الفوشيا، والأحمر، والأصفر، والأخضر، أو بطبعاتها ورسوماتها المميّزة والمرحة، أو بأقمشتها المرهفة والرقيقة. وقد رأينا أجمل تصميمات منها لدى: Alexander McQueen، Saint Laurent، Gucci، Lanvin، Valentino وغيرهم...

لكن كيف ترتدينها بأفضل طريقة في فصل الصيف؟

بإمكانك أن تكوني مبتكِرة في تنسيق الوشاح في إطلالاتك، فهو يليق بالفساتين القصيرة الصيفيّة، خصوصاً في الإطلالات الصباحية، أو بالجينز والـ"تي شيرت" القطنيّة؛ وبذلك تكونين قد حوّلت "اللوك" من العادي إلى المعاصر، وتمتّعت ببعض الحيوية. وإن كنتِ ترغبين في ارتداء اللون الأسود في الصيف، فالوشاح الملوّن سيكون أساسياً إلى جانب هذا اللون ليُضيء الإطلالة ويُبعدها عن الشحوب.

ويدخل في استعمالات الشال الجديدة، في هذا الموسم، تزيين الرأس به كربطة ذات عقدة جانبيّة، أو لفّه كـ"توربان"، وخصوصاً في إطلالاتك الصيفية على البحر. وتُعتبر هذه الطريقة مثاليّة لتغطية شعرك، إن كنت تُعانين من يوم شعر سيء، كما بإمكانك استبدال الحزام الجلدي بآخر من القماش، عن طريق لفّ الوشاح حول خصرك وربطه بطريقة مميّزة؛ وبذلك تحصلين على إطلالة عصريّة ومختلفة. وأخيراً، ولجعل حقيبتك أكثر تميّزاً وجمالاً، زيّني مقبضها بشالٍ ملوّنٍ أو مُعرّق.

اقتني شالاً صيفيّاً ملوّناً، ونسّقيه بأسلوبك الخاصّ، لتبتكري إطلالات رائعة ومعاصرة للموضة، بأبسط الطرق.

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