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الشقيقتان "جينير" تفشلان في اختيار إطلالاتهما

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الشقيقتان "جينير" تفشلان في اختيار إطلالاتهما الشقيقتان "جينير" تفشلان في اختيار إطلالاتهما

الثلاثاء 17-06-2014 01:19

حضرت الشقيقتان الأنيقتان كيندال وكايلي جينير أخوات نجمة التلفاز الشهيرة كيم كارداشيان من جهة الأم حفل "MuchMusic Video Awards" الذي أقيم ليلة البارحة في كندا، ولكن يبدو أنهما لم تنجحا هذه المرة في اختيار الإطلالات المثالية.

ظهرت كايلي جينير Kylie Jenner التي تبلغ من العمر 16عاماً على السجادة الحمراء بفستان برتقالي براق وقصير نسقته مع حذاء لحمي، أما شقيقتها كيندال جينير Kendall Jenner عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 18عاماً فقد اختارت فستاناً طويلاً بتفاصيل وتطريزات جميلة على الأكمام والصدر، لكنها بالغت في فتحة الساق حتى وصلت إلى الخصر، فبدا شكلها ملفتاً بطريقة غير جذابة إطلاقاً.

يبدو أن الشقيقتين "جينير" تسعيان للفت الانتباه بكل الطرق الممكنة، وكان من المفترض أن تعبر إطلالاتهما عن انتعاشة الشباب بما أنهما لم تتجاوزا سن المراهقة، ولكنهما فضلتا الظهور بهذا الشكل الملفت والمتكلف.

ما رأيك في إطلالاتهما؟ وهل نجحتا في تنسيق الإطلالات المثالية لأعمارهما؟

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سيدتي