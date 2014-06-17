مجموعة2015 Valentino Resort تعكس الفن بجميع أشكاله

قدم كل من Maria Grazia Chiuri و Pierpaolo Piccioliمجموعتهم الجديدة لماقبل صيف 2015 لدار Valentino العريقة، وقد عكست هذه المجموعة الفن بجميع تفاصيله التي تجسدت في طبعات الورود التي استوحيت من مجمعة Valentino للعام 1973، وبعض الأشكال الهندسية التي نُفذت بطريقة ذكية جامعة بين الأناقة والشباب على لوحة ألوان زاهية، بالإضافة إلى اللمسات الرومنسية التي لا تخلو منها أي مجموعة لـ Valentino وقد رأيناها على فساتيتن الدانتيل والشيفون.

اخترنا لك بعض أجمل اطلالات هذه المجموعة ألقي نظرة عليها وأخبرينا رأيك بها.