القائد العام لشرطة دبي يكرم المواطن الفائز بجائزة النقاط البيضاء

وصف سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي نظام النقاط البيضاء بأنه حديث وغير تقليدي وتعتمد فلسفته على مشاركة جميع فئات المجتمع في تكريم السائقين المتميزين الملتزمين بالقانون واللوائح المرورية بغية تشجيع الآخرين حتى يصبحوا سائقين مشبعين بالثقافة المرورية ولديهم رقابة ذاتية تحثهم على عدم ارتكاب المخالفات المرورية.

وأكد أن شرطة دبي لا تدخر جهدا في انتهاج أفضل وأرقى النظم الإدارية واستحداث آليات عمل لنشر الثقافة المرورية بين كل شرائح المجتمع من خلال برامج علمية مدروسة وبمشاركة جميع الجهات ذات الصلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي ضبط امن الطريق وخفض عدد وفيات حوادث الطرق وصولا إلى الهدف الاستراتيجي "صفر لوفيات حوادث الطرق العام 2020" وتحفيز الجميع على الالتزام والانضباط المروري بدلا عن ارتكاب المخالفات.

جاء ذلك خلال حفل تسليم السيارة المقدمة من الكندي للسيارات للفائز بجائزة النقاط البيضاء المواطن زيد عمر حسن محمد لالتزامه مروريا عبر سحب تم بين أكثر من 1000 سائق مثالي بحضور اللواء عبد الرحمن رفيع مساعد القائد العام لخدمة المجتمع والتجهيزات وبطي الكندي الرئيس التنفيذي لمجموعة الكندي والعقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة ومنى العامري مدير إدارة مراكز تقديم الخدمة بالإدارة العامة للمرور وعدد من ضباط شرطة دبي.

وأكد اللواء المزينة أن شرطة دبي تنفرد بتطبيق نظام النقاط البيضاء للسنة الثانية على التوالي وتحتفي بالفائزين بهدف الوصول إلى مجتمع آمن من الجوانب كافة باعتبار أن المرور يمثل ركيزة أساسية من دعائم منظومة العمل الشرطي .. موضحا أن الفئات المستهدفة من تطبيق نظام النقاط البيضاء هم الأشخاص الذين يحملون رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي سارية المفعول ولديهم مركبة أو أكثر صالحة للسير مسجلة بإدارة الترخيص بالإمارة نفسها وبأسمائهم ولم يتم تسجيل أية مخالفات مرورية على ملف رخصة القيادة أو ملف المركبة المسجلة باسم حامل الرخصة خلال عام .

وتقدم اللواء المزينة بجزيل الشكر لكل من شارك أو ساهم في تطوير نظام النقاط البيضاء من القطاعين العام والخاص .. مؤكدا أن دعم القيادة وتضافر الجهود والعمل الجاد والمخلص ونكران الذات والطموح نحو الوصول إلى أعلى درجات التميز في الاداء المؤسسي ساهمت بإنجاح نظام النقاط البيضاء.

من جانبه أكد الفائز زيد عمر حسن أن نظام النقاط البيضاء مشجع للغاية ويحفز بشكل تلقائي على الالتزام وتقويم السلوك واحترام مستخدمي الطريق .. مشيرا إلى أن الكثير من أصدقائه تعهدوا بالالتزام المروري لتحقيق فائدة مشابهة .. وأشاد بتوعية شرطة دبي للمقيمين على ارض الإمارات بأهمية الالتزام بالقوانين للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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