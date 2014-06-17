محمد بن راشد يشهد انطلاق مهرجان "رويال اسكوت" في المملكة المتحدة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث انطلاق فعاليات مهرجان "رويال اسكوت" الملكي البريطاني الذي تجري منافساته خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري على مضمار "اسكوت" الإنجليزي العريق في إنجلترا .

كما حضر فعاليات المهرجان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الاميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين والملاك وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيول العالمية .

وشهد اليوم الأول للمهرجان منافسات قوية بين الفرق المشاركة وتمكن المهر كينغ مان لسمو الامير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود من الفوز بشوط السباق الرئيسي "سانت جيمس بالاس ستيكس جروب واحد" حيث خطف الفوز بعد صراع قوي مع المهر نايت اوف تاندير للمالك سعيد بن منانه والذي احتل المركز الثاني بينما جاء المهر اوتستريب لفريق غودولفين في المركز الثالث.

ويعد مهرجان "رويال اسكوت" الملكي البريطاني من أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم حيث يعود تاريخه لعام 1711م .. كما يعد مناسبة اجتماعية كبيرة وتقليد إنجليزي عالمي مميز تحرص الملكة إليزابيث الثانية على حضوره برفقة الأسرة الملكية وأبرز الشخصيات والفرسان وملاك الخيول في العالم.

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