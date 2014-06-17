بالصور .. اليوم الثانى لمؤتمر مستقبل غرف الأخبار المدمجة بمشاركة ممثلى الصحف

واصل البرنامج المصرى للتطوير الاعلامى,مؤتمره حول مستقبل غرف الاخبار المدمجة لليوم الثانى على التوالى,وذلك بالتعاون مع رابطة المحررين الصحفيين,والشبكة العالمية لمسئولى التحرير,وبمشاركة ممثلى عن الصحف المصرية,وخبراء دوليين.

وتتضمن اليوم الثانى للمؤتمر كلمة لداريو دى ارتى,رئيس تحرير جريدة كلارين,وانجس فوستر,نائب رئيس تحرير bbc,لشرح ما توصلت إليه المؤسسات الاجنبية فى مجال غرف الاخبار المدمجة,إضافة إلى توضيح أهم الخطوات للوصول لمنتج صحفى جيد.

كما شهد المؤتمر مناقشة بين كلاً من إيهاب الزلاقى,مدير تحرير جريدة المصرى اليوم,وهشام قاسم,العضو المنتدب السابق للجريدة,وعزت إبراهيم,مدير تحرير جريدة الاهرام,حول الأزمات التى تواجه الصحف المصرية و إمكانية إنشاء غرف أخبار مدمجة بها.

وقال عزت إبراهيم,مدير تحرير جريدة الاهرام , إن الصحف و خاصة القومية تشهد أزمات عديدة بسبب الاوضاع الاقتصادية و السياسية , و لكن فى طريقها إلى الحل, مشيراً إلى أن البوابة الالكترونية لجريدة الاهرام سوف تشهد تطوراً خلال الفترة المقبلة ,موضحاً أن الصحف الورقية هى الأكثر اهتماماً لانها تجلب أموال.

و من جانبه اكد هشام قاسم ,العضو المنتدب السابق لجريدة المصرى اليوم,أن الصحف المصرية حالياً تسير على نمط واحد تقليدى,ولكن المواقع الالكترونية سوف تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.

> و الجدير بالذكر أن الرعاة الاعلاميين للمؤتمر هم : قنوات ontv,وكالة أونا للانباء ,جريدة اليوم السابع,موقع ولاد البلد,وموقع زحمة.