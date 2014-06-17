الإهمال يضرب مستشفيات القليوبية.. و«الغلابة »ليس لهم مكان

«الإهمال» هو العنوان الرئيسى لمستشفى شبين القناطر العام، الذي يحمل اسم «الشامل»، الذي مات إكلينيكيا، بعد سقوطه في بئر من الإهمال، ما تسبب في إزهاق أرواح الكثير من المرضى الفقراء.. وسوء حال المستشفى ليس خافيا على أحد، ومن يزوره تواجهه الروائح الكريهة بدءا من عنابر المرضى إلى غرف العمليات وأقسام المستشفى ودورات المياه.

ويكتشف أن غرف العمليات لا تعمل حتى الجراحات البسيطة، منذ 3 أعوام، إلى جانب خلو المستشفى من أجهزة الأشعة، رغم أنه يستقبل العشرات من الحوادث يوميا لوقوعه قرب طريق قليوب وشبين والطريق الزراعى مصرـ الإسماعيلية، ما تسبب في إزهاق أرواح الكثيرين من المصابين في تلك الحوادث الذين لا يستطيعون الوصول إلى مستشفيات مجهزة سواء في بنها أو الزقازيق.

ويقع المستشفى على مساحة 3 أفدنة غير مستغلة بالكامل، حتى إن قسم الاستقبال الجديد الذي تم افتتاحه رسميا منذ عدة شهور لا يعمل، وتم غلقه عقب مراسم الافتتاح، وقوة المستشفى تصل لـ100 سرير لا تغطى احتياجات مركز شبين القناطر، ويعمل به 150 طبيبا و250 ممرضة مسجلون في الدفاتر الرسمية، ولا وجود لهم على أرض الواقع، لدرجة أن لجنة تفتيش من الوزارة فاجأت المستشفى، منذ عدة أيام، لتجد 92 طبيبا متغيبين لا يذهبون إلى المستشفى إطلاقا، ما دعاها إلى نقل مديرها الحالى، ونقل عدد من الأطباء المتغيبين، بالإضافة إلى مشاكل أخرى كثيرة كشفت عنها اللجنة. كل هذا لم يفلح في إنقاذ البسطاء من براثن التسيب، حيث إن المستشفى شهد تغيير أكثر من 10 مديرين على مدار العام الأخير فقط، والحال كما هو عليه.

تقول شهيرة محمد حسن، سكرتيرة مدرسة، مريضة بالسكر، إنها تتردد على المستشفى كل شهر لصرف العلاج المخصص لها، مشيرة إلى أن جهاز قياس السكر غير موجود، وهناك نقص شديد في كل شىء، حتى ثلاجة الموتى قديمة ومتهالكة، وتعمل بالتبريد فقط، ما يتسبب في تحلل الجثث المحفوظة بها.

ويضيف محمد يوسف، مدرس من شبين: «المستشفى يعانى عدم وجود الأطباء والتمريض»، مشيرا إلى أن من يقوم بعمل الجبس بقسم العظام هم العمال، دون إشراف طبى.

أما وردة السيد حسين، ربة منزل، فأكدت أن صيدلية المستشفى مغلقة باستمرار، وإن تم فتحها لا تجد فيها العلاج، وتقوم بشرائه من الصيدليات الخارجية.

وما بين مستشفى الشامل بشبين القناطر ومستشفى قليوب المركزى مسافة قريبة في المكان والإمكانيات، رغم أهمية الأخير لوقوعه على الطريق الزراعى السريع، إلا أنه لا يختلف في الإهمال الذي يعانى منه جميع المستشفيات الحكومية في القليوبية.

وحكايات الأهالى عن هذا المستشفى كثيرة ومتعددة، واكتفى البعض بالقول إن الغلابة ليس لهم مكان في هذا البلد، وإن العلاج فقط للأغنياء.