الإعدام لأربعة متهمين قتلوا شاباً فى السويس لسرقة هاتفه المحمول

قضت محكمة جنايات السويس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أربعة من المتهمين بالإعدام شنقا لإدانتهم بقتل شاب مع سبق الإصرار والترصد لسرقة هاتفه المحمول.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين محمد أنور أبوسحلي، وأيمن محمد طيطة وأمانة سر محمد مصطفى، ومحمد سليمان

تعود أحداث الواقعة إلى فبراير من العام الماضي بأن قام كل من أسامة .ع ،ج ومحمد ج . م جمال وحمادة . م . أ، ومحمد . ع .ع بقتل أحمد . م . ع مع سبق الإصرار، بعد أن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله لسرقة هاتفه المحمول.

وأكدت تحريات المباحث، وأقوال الشهود صحة الواقعة، حيث تم تداول القضية لعدة جلسات، وأصدرت فى النهاية حكمها بالإعدام على أربعة من المتهمين بينهم متهم غيابي.